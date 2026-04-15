Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» за 5 часов ликвидировали пал сухой травы в Дмитровском округе
Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»
14 апреля сотрудники отдельного поста 270‐й пожарно‐спасательной части (Бунятино) учреждения ГКУ МО «Мособлпожспас» справились с возгоранием сухой травы в Дмитровском муниципальном округе.
Инцидент произошел после того, как жители близлежащих населенных пунктов обратились в службу экстренных вызовов «Система‐112»: они заметили пламя на поле между деревнями Подмошье и Новосиньково.
По прибытии на место специалисты противопожарно‐спасательной службы установили, что площадь травяного пала достигла 200 кв. м. Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению — им потребовалось 5 часов, чтобы взять ситуацию под контроль и не допустить, чтобы огонь перекинулся на соседние территории.
Заместитель начальника ПСЧ-270 Петр Солоха подчеркнул, что подобные возгорания нередко провоцируют масштабные пожары, в том числе в лесных массивах и на торфяниках. В сезон повышенной пожарной опасности особенно важно следовать правилам безопасности: не оставлять без присмотра зажженные костры, не выбрасывать на землю спички и окурки, не поджигать растительные отходы, сухую траву или опавшую листву. Даже незначительная искра способна вызвать возгорание, которое быстро охватит обширную территорию.
