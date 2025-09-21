Суд обязал иноагента Певчих выплачивать крупную сумму каждый день по иску РФПИ

Речь идет о решении по иску, который был подан «Управляющей компанией Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ)» о защите деловой репутации. Решение суда вступит в законную силу через месяц, если не будет обжаловано в апелляционном порядке.

Певчих была признана в России иностранным агентом и Росфинмониторингом включена в список террористов и экстремистов. Также она находилась в списке угроз безопасности Украины, где ее обвиняли в проведении «информационной спецоперации, направленной на снятие санкций против России».

Певчих была соратницей Алексея Навального**, помогала ему вести информационную борьбу против российской власти, не находясь на территории России.

*Министерством юстиции РФ признана иностранным агентом; Росфинмониторингом включена в список террористов и экстремистов.

**Росфинмониторингом включен в список террористов и экстремистов.