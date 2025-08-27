«Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?»: Медведев раскритиковал словами классика конфликт Киева и Варшавы

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался об обострении исторического спора между Польшей и Украиной. В своем телеграм-канале политик процитировал слова легендарного героя украинской литературы Тараса Бульбы.

Перепалка, в которую вступили официальные лица Варшавы и Киева, касается трактовки событий Волынской резни 1943–1944 годов.

Новый президент Польши Кароль Навроцкий занял жесткую позицию по отношению к украинским националистическим организациям, потребовав однозначной оценки действий сторонников Степана Бандеры.

Кроме того, польская сторона рассматривает возможность введения ограничительных мер в случае непризнания Киевом исторической ответственности.

В ответ на такую политику нового главы республики Украина заявляет о необходимости сосредоточиться на современном противостоянии с Россией, призывая к европейской солидарности.

«Ждем теперь, когда новоявленный Тарас Бульба заявится на Банковую и молвит: "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"», — написал Медведев, комментируя обострившиеся отношения двух стран.

Волынская резня вошло в историю Польши как массовое уничтожение польского гражданского населения и, в меньшей степени, представителей других национальностей на территории Волынской области (Западная Украина) в 1943–1944 годах, осуществленное Украинской повстанческой армией* (УПА*) и Организацией украинских националистов* (ОУН*). Это одно из самых трагических и кровавых событий в истории польско-украинских отношений.

Ранее сообщалась, что польские пограничники ужесточили досмотр граждан Украины

*признаны в России запрещенными экстремистскими организациями.