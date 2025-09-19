Суд в Москве наказал дальнобойщика за запрещенную наклейку на грузовике

В Москве дальнобойщик из Белгорода был оштрафован за демонстрацию запрещенной символики на своем грузовике. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, Москва».

В августе сотрудники ДПС остановили автомобиль россиянина в Зеленограде, обратив внимание на подозрительную наклейку. Как выяснилось, на транспортном средстве было размещено изображение «Легиона "Свобода России"»*.

На водителя был составлен протокол, и он дал письменные объяснения по факту произошедшего. Несмотря на неявку водителя на судебное заседание в Зеленограде, суд признал его виновным в публичной демонстрации запрещенной символики и назначил ему штраф с конфискацией наклейки.

Ранее сообщалось, что москвичку оштрафовали за репост фильма о Гитлере.

*признан в РФ террористической организацией и запрещен.