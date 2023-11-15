Судебные приставы объявили в розыск внука Пугачевой Никиту Преснякова с женой

Как передает Shot, у Федеральной службы судебных приставов (ФССП) появились множество финансовых вопросов к внуку эстрадной певицы Аллы Пугачевой музыканту Никите Преснякову и его супруге Алене Красновой.

Как стало известно журналистам, супруги Пресняковы накопили множество долгов, отказываясь платить по счетам. Никита и Алена владеют сетью уличных тренажеров «Нико спорт», продолжая свой бизнес в России и не платя налоги. Эти заинтересовались в Федеральной налоговой службе РФ, подключив коллег из ФССП. Последние подали в розыск на фигурантов ряда исполнительных производств.

«В 2022 году выручка «Нико спорт» составила 10,5 миллиона рублей. При этом у супруги Преснякова накопилась задолженность перед ФНС на сумму 80 тысяч рублей. Также причиной поиска супругов стал автомобиль, оформленный на компанию, который за два года получил штрафы на сумму 60 тысяч рублей», - приводится в публикации.

Отмечается, что российская Госавтоинспекция ранее передала все материалы по штрафам в ФССП.

Напомним, после начала Россией СВО на Украине Никита Пресняков с женой Аленой покинули родину и передрались жить в США, где и находятся в настоящее время.