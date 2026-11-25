48-летний звездный адвокат Сергей Жорин, который оказался в больнице в Италии после травмы, рассказал о сроках лечения, передает Teleprogramma.org.

По его словам, ему предстоит провести в медицинском учреждении как минимум неделю. Дальнейшая продолжительность госпитализации будет зависеть от состояния здоровья.

«Я только прихожу в себя. Пока на обезболивающих. Вчера сделали операцию, все прошло хорошо. Подробности расскажу чуть позже», — пообещал Жорин.

Ранее бывшая жена Жорина, спортсменка Наталья Рагозина, рассказывала, что адвокат находился в сознании, однако не выходил на связь. По ее словам, он получил травму в стоматологии.

Сам Сергей эту информацию опроверг и отметил, что стоматология к инциденту отношения не имеет.

Ранее брат Никиты Джигурды высказался о госпитализации шоумена.