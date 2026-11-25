На улице Лесной в Реутове обычная зимняя опасность — гололед — чуть не обернулась бедой для одной женщины. Она поскользнулась и упала, а подняться самостоятельно не смогла: скользкое покрытие не давало опоры. Машины проезжали мимо, и только водитель черного BMW поступил не по привычному сценарию, сообщил REGIONS.

Вместо того чтобы просто притормозить и поехать дальше, водитель сделал неожиданный маневр: сдал назад и перекрыл часть дороги, чтобы вокруг упавшей женщины образовался безопасный участок. Пока другие торопились по своим делам, мужчина вышел из машины и оставался рядом до тех пор, пока женщине не стало лучше.

Любопытная деталь: очевидец, который снимал все на регистратор, поначалу даже не понял, зачем водитель так резко сдал назад. Ему казалось, будто машина просто застряла или водитель что-то перепутал. Только когда мужчина вышел к женщине, стало ясно: это не ошибка, а осознанный поступок.

«Я сначала думал, что он просто хочет парковаться, а после того как сдал назад, увидел, что на самом деле. Город должен знать своих героев», — признался автор видео, поделившийся записью в социальных сетях.

Видео с регистратора быстро разошлось по соцсетям и уже собрало тысячи просмотров. Люди не спорят о деталях, а реагируют одинаково: им хочется найти этого водителя, чтобы просто сказать ему «спасибо». Пока героя не нашли, но сам ролик продолжает напоминать: иногда один спокойный, решительный шаг меняет все.

Ранее сообщалось, что водитель заглохших Жигулей в Шатуре заменил аварийный знак манекеном.