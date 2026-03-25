Сушка белья за окном может грозить штрафом: о чем нужно знать жителям Подмосковья

Многие жительницы Подмосковья предпочитают сушить белье на свежем воздухе, развешивая его за окнами квартир, пишет интернет-издание REGIONS. Этот способ экономит место в доме и позволяет вещам быстрее высыхать на ветру.

Так, например, домохозяйка из Подольска Ольга Куровик считает такой метод удобным и не видит в нем проблемы.

«У меня „рога“ с веревками и к балкону приделаны, и к окну. Это очень удобно, балкон вещами не завешен, сушится все быстро. В прежние времена вообще в каждом дворе уличные сушилки для белья были. Теперь вот прошла такая мода. А зря. А кому мое белье не нравится — не смотрите, я так считаю», — отметила подольчанка.

Однако юристы предупреждают: сушка белья за окном незаконна. Правовед Олег Серябкин объяснил, что веревки и развешанные вещи могут помешать эвакуации в случае пожара. Кроме того, это считается изменением внешнего вида фасада здания. Нарушителям грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

«Фасад относится к общедомовому имуществу, и изменение его внешнего вида можно трактовать как нарушение правил эксплуатации жилищного фонда», — рассказал юрист.

Серябкин советует сушить белье только внутри квартир, чтобы избежать неприятных ситуаций и штрафов.

В то же время, отметил он, хозяйки, использующие этот способ, часто даже не подозревают, что нарушают закон. Поэтому, чтобы не рисковать, лучше пользоваться внутриквартирными сушилками или приобрести напольную сушилку, которую можно ставить на балконе или лоджии, если это не нарушает правил эксплуатации.

Ранее россиянам напомнили, что жарка шашлыка в неположенном месте грозит штрафом до 20 тысяч рублей.