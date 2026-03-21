«Свадьбы не будет»: сотрудники ТЦК мобилизовали жениха по дороге в ЗАГС

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) остановили мужчину, который направлялся на собственную свадьбу.

Прямо по пути следования его задержали и вручили повестку, после чего отправили на сборы. Об этом информирует агентство УНИАН.

«Жених не доехал на церемонию, его мобилизовали», — говорится в сообщении.

На приложенных кадрах один из организаторов мероприятия поясняет, что из-за случившегося торжество пришлось отменить.

Ранее сообщалось о том, что в Херсонской области сотрудники ТЦК вместо человека мобилизовали гуся.