Священник Лобода объяснил, почему важно просить прощения у всех 22 февраля

У христиан последний воскресный день накануне Великого поста именуется Прощеным. Это время, когда верующие обращаются друг к другу с покаянием и просьбой о прощении. Священник Иоанн Лобода, настоятель Никольского собора в Можайске, в интервью «Вечерней Москве» объяснил, почему важно просить прощения у всех окружающих, даже у тех, кого вы не обижали.

Как отметил представитель духовенства, в этот день стоит связаться с близкими и знакомыми, чтобы попросить прощения за свои прегрешения. Зачастую человеку кажется, что он никого не задел, однако причиной обиды может стать проявленное безразличие.

«Но ведь иногда мы обижаем родных своим равнодушием, когда целыми неделями не общаемся и не звоним, чтобы справиться об их здоровье. Часто мы ссылаемся на занятость и усталость, а наши друзья обижаются на это, но не говорят прямо», — подчеркнул отец Иоанн.

Это воскресенье, завершающее Сырную седмицу (Масленицу), называют Прощеным не случайно: после богослужения в храмах проводится особый чин прощения. Священник напоминает, что данное воскресенье идеально подходит для того, чтобы уладить конфликты и наладить тёплые отношения с теми, с кем вы в размолвке.

«Очень благостно позвонить родственникам и друзьям в этот день и испросить прощения за все грехи», — добавил настоятель.

Прощеное воскресенье служит финальным аккордом масленичной недели. В 2026 году этот день приходится на 22 февраля.

