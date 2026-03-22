Священник объяснил, сколько раз в год можно навещать могилы близких

Иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) в беседе с aif.ru разъяснил, как часто следует навещать захоронения усопших родственников и знакомых.

Священнослужитель подчеркнул, что после истечения 40 дней с момента погребения не стоит слишком сильно сосредотачиваться на переживаниях об ушедшем человеке.

«Посещать могилы и скорбеть можно сколько угодно, но после 40 дня стоит не зацикливаться на своей скорби», — пояснил Феодорит.

Согласно традиции, священники советуют приходить на могилу родного человека примерно десять раз в год, в частности, в дни рождения и кончины, а также в установленные Родительские субботы.

В то же время психологи предостерегают от слишком частых визитов на кладбище: это может негативно сказаться на эмоциональном состоянии, возвращая человека к тяжелым воспоминаниям.

