Свыше 170 тысяч сделок с недвижимостью зафиксировали в Подмосковье в прошлом месяце

Сто семьдесят две тысячи заявок на регистрацию прав недвижимости поступило в Подмосковье в апреле, это на десять тысяч заявлений больше, чем месяцем ранее, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В ведомстве уточнили, что около ста двадцати тысяч обращений поступило в части госрегистрации права, еще почти сорок тысяч заявок — на регистрацию государственного кадастрового учета, тринадцать тысяч заявлений — на регистрацию ипотеки и четырнадцать тысяч — на регистрацию недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий.

В областном Минжилполитики напомнили, что подмосковные застройщики могут подавать заявления на регистрацию права собственности без доверенности. По электронной заявке процедуру можно пройти за двадцать четыре часа.

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