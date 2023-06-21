Свыше 48 тысяч животных осмотрели специалисты Госветслужбы Подмосковья с начала года

Более 48 тысяч пациентов приняли ветеринарные специалисты Подмосковья с начала текущего года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Глава областного Минсельхозпрода отметил, что четверть владельцев записывали питомцев на прием через региональный портал госуслуг. Эта опция сейчас доступна в двадцати четырех государственных ветеринарных клиниках региона.

Как рассказали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, для помощи сельскохозяйственным животным специалисты выезжали на дом. Чаще всего ветеринаров вызывали для проведения вакцинации или чипирования, а также забора образцов для лабораторных исследований.

В настоящее время в Подмосковье работает свыше ста клиник и ветеринарных станций, где можно получить квалифицированную помощь.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в открытии комбикормового завода в Озерах.