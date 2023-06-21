Свыше четырехсот договоров на размещение мобильных торговых объектов подписали в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Предприниматели из Подмосковья, которые ведут торговую деятельность с помощью мобильных торговых объектов могут подать заявку в режиме онлайн, напомнили в областном Минсельхозпроде. С начала года в регионе заключили уже более 400 соответствующих договоров.
«Из них более 300 — на размещение тележек, 80 — фудтраков, порядка 30 договоров заключено на размещение автолавок. Всего с момента действия услуги по размещению мобильных торговых объектов уже заключено 558 договоров», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
Отметим, что бизнесмены могут выбрать место для своего объекта онлайн с помощью портала госуслуг Подмосковья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что нужно привлекать инвесторов в экономику.