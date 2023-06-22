Свыше двух тысяч аварийных деревьев убрали с территории лесного фонда Подмосковья

С начала года в лесах Подмосковья убрали более 2,4 тысячи аварийных деревьев, сообщили в областном Комлесхозе. Такие работы проводят областное ГАУ «Центрлесхоз» и подрядные организации.

Деревья к рубке назначались по пожеланиям жителей, которые они направляли в комитет через разные каналы связи, отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов. По его словам, большинство деревьев, представляющих опасность, убрали в Подольском, Клинском, Ступинском, Истринском и Сергиево-Посадском лесничествах.

Ранее в комитете сообщали, что летчики провели свыше трехсот часов в небе над лесами региона для контроля за пожарами.