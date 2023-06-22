Летчики провели свыше трехсот часов в небе над лесами Подмосковья для контроля за пожарами
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]
В подмосковных лесах продолжается мониторинг лесных пожаров с воздуха, сообщили в областном Комлесхозе. Летчики для контроля за обстановкой провели в небе уже более 300 часов, что вдвое больше, чем в прошлом году.
«Авиамониторинг — один из эффективных методов обнаружения возгораний. Всего утверждено четыре маршрута, но основные полеты осуществлялись по маршрутам — Север и Восток», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов, который курирует комитет.
По его словам, увеличение часов мониторинга связано с высокими средними температурами в регионе, меньшим количеством осадков и частым установлением 4-5 класса опасности в лесах. В этих случаях авиапатрулирование могло проводиться дважды в день.