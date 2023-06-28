Свыше семидесяти лавочек-навигаторов установили в лесах Подмосковья с начала года

Установка лавочек-навигаторов продолжается по уникальному проекту областного Комлесхоза в лесах Подмосковья. С начала текущего года в регионе установили уже 72 лавочки, сообщили в ведомстве.

Наибольшее их число появилось в Егорьевском и Шатурском лесничествах, отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов, который курирует комитет. Он подчеркнул, что такая работа поможет ориентироваться в лесу тем людям, которые заблудились. Всего в регионе расположены 988 лавочек, их устанавливают там, где чаще всего теряются граждане, уточнил зампред.

Напомним, что проект запустили в 2020 году, его отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в номинации «Прорыв года». Установка лавочек позволила снизить количество заблудившихся жителей на территории лесного фонда.