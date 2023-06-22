Свыше ста железнодорожных переездов отремонтировали в Подмосковье с начала ремонтного сезона

В Подмосковье с начала ремонтного сезона отремонтировали 114 железнодорожных переездов, ремонт проходил в рамках программы региона и по просьбам жителей. Об этом рассказали в областном Минтрансе.

«Ремонт переездов в Московской области проводится регулярно. <…> Всего будет отремонтировано 246 железнодорожных переездов более чем в 40 городских округах», — сообщил первый замминистра транспорта региона Евгений Аптекин.

В министерстве уточнили, что большинство ремонтных работ провели в Одинцово и Пушкино. Кроме того, он затронул еще 26 округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о переменах, которые произошли в Зарайске за последнее время.