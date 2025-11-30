Сын Усольцевых назвал единственную версию исчезновения семьи, не имеющую «трещин»

Даниил Баталов, сын одной из пропавших Ирины Усольцевой, в эфире федерального телеканала высказал предположение, что его родные могли инсценировать исчезновение и намеренно скрыться. По его словам, именно эта версия кажется ему наиболее целостной и логичной.

«У меня не так давно „пазлик“ сложился про то, что они могли реально сбежать. Потому что это единственная версия без трещин», — заявил Баталов в рамках ток-шоу. Его комментарий опубликовало издание aif.ru.

Мужчина аргументировал свою позицию, отмев другие гипотезы. Он счел маловероятным нападение диких животных, а криминальную версию — нелогичной. Также Баталов подчеркнул, что его отец, опытный человек, не мог просто заблудиться в лесу, так как именно он с детства учил сына правилам безопасности, включая оставление меток на местности. Единственным правдоподобным объяснением сын считает добровольный побег, возможно, связанный с угрозой безопасности. Косвенным подтверждением этому служит отсутствие заграничных паспортов в квартире пропавших. При этом Баталов допускает, что его сознательно оставили в неведении, сочтя неспособным хранить секреты.

«Батя знает, что я трепло, вот и все. Я бы тоже себе не сказал, честно говоря, в таком случае. Мало того, я думаю, что он даже матери моей не сказал об этом», — резюмировал Даниил Баталов.

