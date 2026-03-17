Тайный код средневековой Алании: ученые нашли потомков аланцев среди народов Кавказа

Коллектив российских ученых провел палеогенетическое исследование останков из могильника «Красногорский XII» в Карачаево-Черкесии. Анализ ДНК людей, живших в конце XII — первой половине XIII века, показал неожиданные результаты. Население средневековой Алании оказалось генетически неоднородным: среди алан домонгольского периода встречались выходцы с Кавказа, потомки степных кочевников и даже носитель гаплогруппы, близкой к жителям Франции и Швеции. При этом все они были похоронены по единому христианскому обряду, что говорит о высокой интеграционной способности аланского общества. Об во всех подробностях Науке Mail сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

На высоком берегу Кубани археологи обнаружили грунтовый могильник, относящийся к эпохе расцвета средневековой Алании. Датировка — конец XII — первая половина XIII века, время непосредственно перед монгольским нашествием. Погребальный обряд выглядел единообразно: каменные ящики, тела вытянуты на спине, головой на запад, в некоторых захоронениях найдены нательные кресты. Все указывало на то, что исследователи имеют дело с монолитной христианской общиной.

Однако генетический анализ восьми индивидов из этого могильника преподнес сюрприз. Семь скелетов принадлежали мужчинам, один — женщине. Исследование Y-хромосомы показало: 57 процентов погребенных относились к гаплогруппе G2a1, которая считается маркером автохтонного, то есть исконного населения Кавказа. Еще 29 процентов оказались носителями гаплогруппы R1a — эта линия характерна для потомков кочевников Великой Степи.

Но самый интересный случай — один индивид (14 процентов от выборки) продемонстрировал гаплогруппу R1b с западноевропейским профилем. Ближайшие генетические аналоги нашлись среди жителей Франции и Швеции.

«Важно, что этот человек был захоронен по тому же христианскому обряду, что и остальные, — в каменном ящике, головой на запад. Значит, при жизни он стал полноправным членом общины, принял местную культуру и религию», — пояснил завлабораторией «Идентификация объектов биологического происхождения» ЮФУ Игорь Корниенко специально для Наука Mail.

Женщина из могильника также имела «европейский след» — у нее выявили митохондриальную гаплогруппу H1a3, распространенную в Европе.

Таким образом, перед учеными предстала картина пестрого в генетическом отношении общества. При этом археологически все погребенные выглядят как представители единой культуры. Это говорит о том, что средневековая Алания не была изолированным мирком. Сюда приходили люди из степи, с запада, возможно, из других регионов. И они не просто оседали, а полноценно интегрировались в местное сообщество, принимая его традиции и веру.

Следующий этап исследования — сравнение древних Y-хромосом с базой данных современных народов — принес еще более сенсационные результаты. Один из средневековых индивидов показал близкое родство с современным карачаево-балкарцем: мутационная дистанция составила всего три шага, что по меркам популяционной генетики считается очень тесной связью. Другой алан совпал сразу с четырьмя народами — грузинами, карачаевцами, черкесами и чеченцами. Носитель степной гаплогруппы R1a также оказался близок к современным карачаево-балкарским и черкесским линиям.

«Это не значит, что современные карачаевцы, балкарцы, черкесы и грузины смешались. Скорее, у них был общий предок, чья мужская линия сохранилась и разошлась по разным этносам», — объяснил ученый.

Полученные данные опровергают теории о полном исчезновении аланского населения после монгольского нашествия. Часть генофонда уцелела и вошла в состав современных народов Кавказа.

«Население Великой Алании никуда не исчезло. Его ДНК сохранилась и живет в генофонде современных народов Северного Кавказа. Мы видим, что история Кавказа — это не череда катастроф и разрывов, а история преемственности и глубоких корней, уходящих в средневековье», — дополнила Ольга Арамова старший преподаватель кафедры генетики Академии биологии и медицины ЮФУ.

Ученые отмечают, что сохранению древних родовых линий на Кавказе способствовали географические и социальные факторы. Горы позволяли населению укрываться в ущельях от нашествий, а строгие патриархальные традиции веками удерживали Y-хромосомы внутри родов. В результате генетическая история региона оказалась не менее богатой и сложной, чем его знаменитая культурная и политическая история.

Исследование подтверждает: Алания была не монолитным этническим образованием, а сложным, смешанным обществом. Здесь вместе жили выходцы с Кавказа, из степей и из Европы. Их объединяла общая культура и христианская вера. А их потомки до сих пор живут на той же земле, храня в своей ДНК память о средневековых предках.

Ранее сообщалось, что пермский «попкорн» из графита покоряет индустрию.