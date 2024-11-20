Талдомский округ продолжает активно поддерживать военнослужащих в зоне СВО

Жители Талдомского городского округа передают военнослужащим России в зону СВО не только необходимые в бою и быте предметы, но и частичку души и тепла.

В сборе гуманитарной помощи принимает участие большое количество неравнодушных людей, которые искренне хотят помочь соотечественникам. Каждый оказывает посильную поддержку.

Депутаты Совета депутатов Талдомского округа приобрели и передали для участников спецоперации портативную электростанцию повербанк. Прихожане храма Архангела Михаила г. Талдом изготовили окопные свечи. Школьники шьют подушки для дальнейшей передачи их в госпитали.

Активные горожане плетут маскировочные сети. Они собираются вместе в специально открытых пунктах, которые расположены по территории всего муниципалитета. Волонтеры уверены, что изготовленные ими сети принесут пользу в зоне СВО и обезопасят соотечественников.

«Своих не бросаем — это не только слова, а поступки, вся сила народной поддержки», — отметили в Администрации Талдомского округа.

Напомним, что в округе продолжается кампания по набору военнослужащих по контракту. Желающим выполнять боевые задачи в зоне СВО необходимо обратиться в Военно-учетный стол Талдомского округа по адресу: г. Талдом, ул. Калязинская, д. 41. Получить любую консультацию предложено также в телефонном режиме: 8-999-112-79-39, 8-496-206-37-12.