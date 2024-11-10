ТАСС: топ-менеджер РЖД Каменев попался на взятке в особо крупном размере

Заместитель руководителя административно-организационного аппарата компании РЖД Юрий Каменев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Подробности получения взятки Каменевым не уточняются. Сообщается только о возбужденном в отношении топ-менеджера РЖД уголовного дела и то, что он заключен под стражу.

«В отношении Каменева возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В настоящий момент ему предъявлено обвинение, а предварительное следствие по делу продлено до 9 декабря этого года», — сообщили в правоохранительных органах.

Отмечается, что по решению суда Каменев арестован и отправлен в СИЗО на срок до 9 декабря. Защита просила оставить его под домашним арестом, но судом было в этом отказано. Свою вину во взяточничестве фигурант пока не признал. Также сообщается, что полицейскими в квартирах Каменева были проведены обыски.

Ранее стало известно, что в Ноябрьске экс-главу ИВС ОМВД отправили под суд за взятки.