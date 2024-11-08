В Ноябрьске экс-главу ИВС ОМВД отправили под суд за взятки

В Ноябрьске (ЯНАО) перед судом предстанет бывший начальник ИВС ОМВД России, попавшийся на принятии взяток. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на СК по региону.

Бывший начальник изолятора временного содержания был пойман на передаче наркотиков, телефонов и бытовых предметов задержанному. Как предварительно установили, мужчина получал за такие услуги деньги. Экс-начальник и взяткодатель стали фигурантами по разным статьям: их не меньше семи.

Обвиняемых могут отправить в колонию на срок от 10 до 20 лет. Бывшего высокопоставленного сотрудника ИВС могут лишить права занимать определенные должности еще на десятки лет. Также не исключено, что назначат большие штрафы: до одного миллиона рублей или в размере заработной платы. Однако эти решения останутся за судом, которому направили материалы дела о взятке.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудницу Росреестра осудят за получение взяток почти на два миллиона рублей