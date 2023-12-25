«Чтобы на своей шкуре прочувствовали»: что будет с осужденными, которые изнасиловали в Москве школьниц из Эстонии

Суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве двух школьниц из Эстонии в 1989 году. Мужчина, вместе с друзьями задушивший и изнасиловавший 16-летних туристок в парке Лосиный остров, отправится в тюрьму на 16 лет, сообщают СМИ.

Юрист Мария Головина рассказала, может ли преступник надеяться на досрочное освобождение, а также объяснила, какой будет его судьба в местах заключения.

«Ввиду того, что у участников дела очень тяжкие статьи, по совокупности они смогут выйти из тюрьмы не раньше, чем через две трети срока. Но сама возможность получить условно-досрочное освобождение у них все-таки есть и довольно высокая, особенно с учетом их возраста. Под УДО чаще всего подпадают либо люди пожилые и больные, либо женщины, у которых есть дети на попечении», — сообщила собеседница интернет–издания «Подмосковье сегодня».

Получить условно-досрочное освобождение мужчины могут не только за хорошее поведение, но и если будут работать, выполнять определенные обязанности в колонии.

Однако за время заключения, считает эксперт, преступников ждет масса испытаний и проблем. В тюрьме к насильникам, а в частности к тем, чьими жертвами стали несовершеннолетние, относятся крайне плохо.

«Обычно таких людей тоже подвергают насилию. Но в тюрьме ходит правило, что с осужденными возрастом выше 40 лет так не поступают. Над ними издеваются, а в иерархии заключенных они всегда занимают низшие места. Кроме того, нередко для них подбирают самые плохие камеры, чтобы преступники на своей шкуре все прочувствовали, пережили все издевательства. Поэтому ничего хорошего, сразу скажу, их там не ждет», — подчеркнула Головина.

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