Techolympics 2025: россиян подвели технические неполадки в Иране.

По словам участников команды Давида Антоняна и Никиты Колобанова, во время состязаний по искусственному интеллекту пропал доступ к местному Wi‑Fi. В отличие от иранских соперников, имевших сим‑карты местных операторов, россияне не смогли оперативно восстановить подключение. Из‑за технических сбоев со стороны организаторов команда приступила к выполнению заданий на час позже остальных.

В рамках финала участникам за 3,5 часа нужно было создать две модели: одну — для прогнозирования стоимости поездок в американском транспортном сервисе, вторую — для предсказания поломок турбин. В итоге иранские команды заняли лидирующие позиции по всем направлениям олимпиады.

Всего в соревнованиях участвовали более 1300 человек, включая 70 иностранцев из 15 стран. Состязания проходили по шести направлениям: кибербезопасность, интернет вещей, программирование, искусственный интеллект, роботы‑воины и дроны.

