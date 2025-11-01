Techolympics 2025: россиян подвели технические неполадки в Иране.
РИА Новости: отсутствие Wi‑Fi повлияло на выступление россиян в Иране
Фото: [istockphoto.com/NanoStockk]
На Второй Международной технологической олимпиаде Techolympics 2025 (27–30 октября, Технологический парк «Пардис», близ Тегерана) российская команда «NEUROTECH» из Санкт‑Петербургского политехнического университета испытала серьезные трудности из‑за отсутствия стабильного интернет‑соединения, сообщает РИА Новости.
По словам участников команды Давида Антоняна и Никиты Колобанова, во время состязаний по искусственному интеллекту пропал доступ к местному Wi‑Fi. В отличие от иранских соперников, имевших сим‑карты местных операторов, россияне не смогли оперативно восстановить подключение. Из‑за технических сбоев со стороны организаторов команда приступила к выполнению заданий на час позже остальных.
В рамках финала участникам за 3,5 часа нужно было создать две модели: одну — для прогнозирования стоимости поездок в американском транспортном сервисе, вторую — для предсказания поломок турбин. В итоге иранские команды заняли лидирующие позиции по всем направлениям олимпиады.
Всего в соревнованиях участвовали более 1300 человек, включая 70 иностранцев из 15 стран. Состязания проходили по шести направлениям: кибербезопасность, интернет вещей, программирование, искусственный интеллект, роботы‑воины и дроны.
