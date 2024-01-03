Тело годовалой девочки мать и бабушка выбросили на морозный балкон в московской квартире
Фото: [пресс-службы прокуратуры Москвы]
Ребенок 2022 года рождения обнаружен на балконе в квартире многоэтажного дома в Москве на проезде Карамзина, проинформировали в пресс-службе столичной прокуратуры.
Как призналась полицейским бабушка девочки, аккурат перед новым годом во время купания произошло непоправимое: малолетний ребенок случайно захлебнулся в ванной. Со слов женщины, она и ее дочь, 17-летняя мать ребенка испугались заявлять о произошедшем в полицию, а просто перенесли тело умершей на балкон.
«На балконе квартиры (...) обнаружено тело малолетнего ребенка – девочки 2022 года рождения. У 17-летней матери есть еще один малолетний ребенок», – говорится в заявлении.
Причины смерти ребенка в настоящее время выясняют эксперты. В квартире работают экстренные службы. Прокуратурой решается вопрос о возбуждении по факту смерти несовершеннолетней уголовного дела.