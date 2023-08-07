Тело режиссера Светланы Джимбиновой нашли в квартире в Москве
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
Найдена мертвой режиссер Светлана Джимбинова. Ее тело обнаружили в московской квартире, и, как пишет MASH, оно пролежало там больше года.
О том, что известную постановщицу спектаклей в театре Вахтангова не видели давно, вспомнили ее соседи и пытались дозвониться или достучаться, но, в итоге, пришлось обращаться в полицию.
Когда дверь была вскрыта, то полицейские увидели мумифицированные останки театроведа на полу в одной из комнат. По предварительным данным экспертов, смерть могла наступить в начале 2022 года.