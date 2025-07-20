Тело умершего от инфаркта режиссера Кары доставили из Ялты в Москву

В столицу из Ялты привезли тело известного российского деятеля искусства, режиссёра и сценариста Юрия Кары. Об этом сообщила дочь Кары в разговоре с корреспондентом издания LIFE.

Похороны создателя произведений «Завтра была война» и «Мастер и Маргарита», которые были написаны в 1994 году, состоятся 22 июля. Место упокоения — Троекуровское кладбище.

«Да, вчера его привезли в Москву», — ответила женщина.

Напомним, в Ялте, 17 июля, ушел из жизни Юрий Кара, известный режиссёр. Ему было 70 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Прощание с режиссёром состоится 22 июля в Центральной клинической больнице в Москве.