Названа самая самая устойчивая к онкологии и диабету группа крови

Врач-терапевт Наталья Леонтьева рассказала RuNews24.ru , какое влияние на устойчивость к серьезным болезням имеет группа крови. Она назвала один тип, который больше всего защищен от диабета и онкологии.

Группа крови влияет на выработку интерферона, белка, важного для нормального функционирования иммунной системы. Последние исследования показали, что самыми восприимчивыми к онкологии, инфекциям, артериальной гипертензии и диабету оказались люди со второй группой крови.

Больше повезло людям с первым типом. Носители этой группы крови больше защищены от сахарного диабета второго типа, онкологии ЖКТ, сердечно-сосудистых недугов и других болезней. Все потому, что у них лучше всего вырабатывается интерферон.

«У людей с первой группой крови отмечается более низкая концентрация молекул, играющих роль в процессах сворачивания, что, в свою очередь, способствует более эффективному функционированию мозга и сердечно-сосудистой системы», — отметила врач.

При этом обладатели первой группы также реже обращаются в больницы из-за проблем с памятью. Предполагают, что кровь также помогает снижать риски развития деменции.

Однако отметим, что на устойчивость к болезням, на иммунитет, могут оказывать влияние разные факторы. При пагубных привычках и отказе от посещения врачей ждать чудес от своей группы крови не следует. Специалисты советуют проводить плановые обследования и заботиться о себе.

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