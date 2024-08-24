Британским правительством был разработан особый план, который будет введен в действие после кончины кота Ларри, проживающего в резиденции премьер-министра. Об этом сообщила газета Times.

Журналисты сослались на некие источники в правительстве. Те заявили им, что был подготовлен специальный документ, как сообщить общественности о смерти кота Ларри, который сейчас проживает в резиденции премьера на Даунинг-стрит и охраняет ее от мышей. Животному в данный момент уже 17 лет, оно занимает свой почетный пост с 2011 года.

«Высокопоставленные чиновники, работавшие на Даунинг-стрит в течение последнего года, разработали план объявления о смерти кота Ларри», - указали они.

План носит имя собственное «Ларри бриджес», что является явной отсылкой к планам, которые готовятся на случай объявления о кончине членов королевской семьи. В план входят подготовленные для публикаций в прессе и социальных сетях материалы. Журналистам также сообщили, что несмотря на свой солидный возраст, Ларри чувствует себя хорошо.

Ранее вдова президента Ирана Раиси раскритиковала британскую политику на Ближнем Востоке. Джамиле Аламолхода заявила, что борьба между народами в этом регионе обострилась именно из-за политики Лондона.