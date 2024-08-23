По словам вдовы Раиси, мужу удавалось завоевать доверие соседей в кратчайшие сроки, чего не происходит при существующей власти. Во всех проблемах вдова иранского лидера винит британскую жесткую политику. Немалую роль сыграл и коллективный Запад.

«То, что с войной в секторе Газа, происходящей на удалении от нас, мирятся, причиняет, на мой взгляд, великую боль. Мы ничего по этому поводу не делаем. И дело не в том, что у нас нет такой возможности… Но мы не готовы платить цену. Наша проблема в том, что крайне мало тех, кто готов платить цену за улучшение ситуации в секторе Газа, — например, чтобы выступить против Израиля и заставить его отступить», — сказала собеседница.

В конце 2023 года директор СВР России Сергей Нарышкин призвал Америку оставить Иран в покое. В то время США и Великобритания болезненно восприняли соглашение Саудовской Аравии и Ирана, совершенное при посредничестве Китая.

Ранее сообщалось, что вдова погибшего президента Ирана дала первое интервью после смерти мужа. Она призналась, что была готова высказаться именно в беседе с RT.