Тюменка впервые съездила в Петербург и честно рассказала, что ее разочаровало: разводные мосты и зазывалы

Тюменка Анастасия Росинская впервые побывала в Санкт-Петербурге и поделилась впечатлениями. Она провела в городе шесть дней, жила в центре, на Мучном переулке, рядом с каналом Грибоедова и Исаакиевским собором, передает 72.RU .

По словам девушки, реальный город оказался величественнее, чем на фотографиях и видео. Несмотря на разгар сезона, большого скопления туристов она не заметила: стоило отойти от основных достопримечательностей, как людей становилось меньше. Атмосферу центра она назвала душевной.

Больше всего Росинскую впечатлил Эрмитаж. Она давно хотела увидеть «Мадонну Литту» Леонардо да Винчи и осталась в восторге от возможности посмотреть на мировое достояние своими глазами.

Разводные мосты, которые активно показывают в соцсетях, показались ей переоцененными. А вот уличные зазывалы, фотографирующие исподтишка и навязывающие снимки за деньги, удивили. По ее словам, знакомые уже предупреждали о такой схеме: иногда за фото просят от ₽5000.

Цены в кафе и магазинах Петербурга, по мнению тюменки, не сильно отличаются от тюменских: завтрак в ее городе стоит около ₽1000, в Петербурге — около ₽1200.