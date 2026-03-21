«Тюрьма для флориста». За букет подснежников россиянам грозит до 4 лет лишения свободы

Действующее законодательство Российской Федерации (КоАП и УК РФ) устанавливает строгую ответственность за уничтожение редких видов животных и растений.

Россиян, решивших собрать подснежники или иные виды, включенные в Красную книгу, могут привлечь к ответственности: максимальный административный штраф в таких случаях составляет 1 млн рублей. Если деяние будет квалифицировано как уголовное преступление, нарушителю грозит лишение свободы сроком до четырех лет.

Суммы штрафов разнятся в зависимости от категории нарушителя. Физическим лицам за подобные действия придется выплатить от 2,5 до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц планка штрафа установлена в диапазоне 15–20 тыс. рублей. Наиболее существенные финансовые потери несут юридические лица — для них размер взыскания составляет от 500 тыс. до 1 млн рублей.

