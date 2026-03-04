Тюрьма за метку в навигаторе: водителям приготовили сюрприз за одно сообщение

Общественники выступили с инициативой ввести уголовную ответственность за нанесение на электронные карты меток с расположением сотрудников ДПС. Поводом стала обеспокоенность безопасностью инспекторов после недавнего теракта в Москве, сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на телеграм-канал Mash

В российском информационном пространстве развернулась дискуссия вокруг пользовательских пометок в мобильных навигаторах, указывающих на дислокацию экипажей Госавтоинспекции. По данным телеграм-канала Mash, поступило предложение ужесточить наказание вплоть до уголовного для лиц, размещающих такие геоданные.

Инициатива исходит от главы ФПБК Виталия Бородина, который обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Поводом для обращения послужил теракт, произошедший в районе Савеловского вокзала. В результате того нападения один сотрудник ГИБДД погиб, еще двое получили тяжелые ранения.

Авторы идеи настаивают, что публичные отметки о местах проведения рейдов, количестве машин ДПС и стационарных постах создают прямую угрозу для жизни правоохранителей. По их мнению, такие данные не только помогают нарушителям правил дорожного движения скрываться от патрулей, но и могут использоваться иностранными структурами, включая спецслужбы Украины, для координации слежки и возможных атак на российских инспекторов.