Топ-менеджеры Volkswagen признали угрозу, которую больше нельзя игнорировать

Внутренний опрос среди руководителей Volkswagen показал крайне тревожную оценку положения концерна. Большинство членов правления считают, что компания столкнулась с угрозой для своего будущего и нуждается в кардинальных изменениях стратегии. Об этом сообщает Der Spiegel, передает Газета.ру.

Руководство Volkswagen оценило положение концерна как критическое

В концерне Volkswagen усилились опасения по поводу дальнейшего развития бизнеса. Согласно данным внутреннего опроса среди высшего руководства компании, большинство топ-менеджеров считают нынешнее положение автопроизводителя крайне сложным.

По информации немецких СМИ, в исследовании приняли участие девять членов правления концерна. Шесть из них оценили ситуацию как угрожающую дальнейшему существованию компании, а остальные охарактеризовали ее как напряженную. При этом ни один из руководителей не назвал текущее состояние некритичным.

Топ-менеджеры требуют пересмотра стратегии

Участники опроса пришли к единому мнению о необходимости масштабных изменений в работе концерна. Особое внимание, по их мнению, следует уделить стратегии развития на рынках Китая и Северной Америки, где Volkswagen сталкивается с растущей конкуренцией и изменением потребительского спроса.

Руководство считает, что без серьезной корректировки подходов компании будет сложно сохранить прежние позиции на мировом автомобильном рынке.

Слабые результаты усилили тревогу внутри компании

Пессимистичные оценки прозвучали на фоне недавних финансовых показателей брендов, входящих в структуру Volkswagen. Слабые квартальные результаты усилили опасения относительно устойчивости бизнеса и эффективности действующей модели управления.

Эксперты отмечают, что подобные оценки со стороны самого руководства могут свидетельствовать о наличии глубоких системных проблем в одном из крупнейших автоконцернов мира.

Немецкий автопром сталкивается с новыми вызовами

Volkswagen на протяжении многих лет считался одним из символов немецкой автомобильной промышленности. Однако сейчас отрасль переживает период серьезной трансформации, связанной с развитием электромобилей, усилением конкуренции со стороны китайских производителей и изменением глобального рынка.

На этом фоне компания вынуждена искать новые пути развития и адаптироваться к меняющимся условиям.