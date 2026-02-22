Трагедия во Владикавказе: родители нашли тело 14-летней дочери, ее брат задержан

Во Владикавказе произошла трагедия: вечером 16 февраля родители вернулись домой и обнаружили тело своей несовершеннолетней дочери с признаками множественных ранений. Как сообщает издание «КП-Северный Кавказ», в момент отсутствия взрослых девочка находилась в квартире вместе со старшим братом.

Пострадавшая была экстренно доставлена в больницу. Медики оценивали ее состояние как крайне тяжелое, однако, несмотря на все усилия, спасти ребенка не удалось — около шести часов вечера врачи констатировали смерть.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В рамках расследования уголовного дела по факту убийства был задержан старший брат погибшей. В настоящий момент мотивы случившегося остаются неизвестными, следователи продолжают комплекс необходимых экспертиз и допрашивают свидетелей.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился взять ход расследования этого резонансного дела под личный контроль.

Ранее сообщалось о том, что в Татарстане 11-летняя девочка напала на родных с ножом.