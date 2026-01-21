«Трагический финал». ДНК подтвердила гибель пловца Свечникова

Как сообщает ТАСС со ссылкой на результаты ДНК-экспертизы, тело, обнаруженное в проливе Босфор 20 января, принадлежит спортсмену.

Активная фаза поисков, в которой были задействованы катера, вертолеты, гидролокаторы и водолазы, официально завершилась в Турции еще в конце октября. Николай Свечников исчез 24 августа во время массового заплыва, став единственным из почти трех тысяч участников, кто не смог достичь финиша. Найденные в январе останки изначально считались вероятной находкой, однако окончательное подтверждение было получено только сейчас, после проведения лабораторных исследований.

