«Трагический финал». ДНК подтвердила гибель пловца Свечникова
Экспертиза ДНК показала, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечник
Фото: [istockphoto.com/ugurhan]
Турецкие спасатели завершили масштабную операцию по поиску российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в августе 2025 года.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на результаты ДНК-экспертизы, тело, обнаруженное в проливе Босфор 20 января, принадлежит спортсмену.
Активная фаза поисков, в которой были задействованы катера, вертолеты, гидролокаторы и водолазы, официально завершилась в Турции еще в конце октября. Николай Свечников исчез 24 августа во время массового заплыва, став единственным из почти трех тысяч участников, кто не смог достичь финиша. Найденные в январе останки изначально считались вероятной находкой, однако окончательное подтверждение было получено только сейчас, после проведения лабораторных исследований.
Ранее сообщалось о том, что модель из Белоруссии пропала в Таиланде, возможно, попав в рабство.