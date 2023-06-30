Три четверти граждан России одобрили деятельность своего президента

При этом 78,6% людей заявили, что они доверяют Владимиру Путину. Не доверяют ему только 17% респондентов. Эти цифры опубликовали РИА Новости. Данный опрос показал, что события недельной давности, связанные с мятежом ЧВК «Вагнер», практически не пошатнули репутацию российского лидера. Его рейтинг просел всего на 1% по каждой позиции по сравнению с результатами опроса, который проводился социологами в мае..