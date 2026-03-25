ЦБ нажал на банки: за молчание после блокировки придется ответить сполна

Банк России опубликовал письмо с новыми рекомендациями для кредитных организаций, касающимися взаимодействия с клиентами при блокировке карт и счетов. Регулятор предписал финансовым учреждениям не дожидаться обращений граждан, а самостоятельно инициировать контакт сразу после введения ограничений, пишет Интерфакс .

При уведомлении банки обязаны указывать правовые основания для приостановки операций. Клиент должен понимать, блокировка произведена в рамках законодательства о кибербезопасности либо в связи с антиотмывочными мерами. Даже после отключения доступа к онлайн-банкингу у пользователя должна сохраняться возможность связаться с организацией по дистанционным каналам.

Финансовым учреждениям рекомендуется пошагово разъяснять людям алгоритм действий для урегулирования ситуации. В случае если банк отказывается снимать ограничения, клиенту необходимо сообщить, как можно обжаловать такое решение.

Если сведения о человеке попали в базу данных регулятора о мошеннических операциях, организация должна проинформировать его о порядке подачи заявления на исключение из этого списка, предоставив, например, ссылку на соответствующий раздел интернет-приемной ЦБ.

Напомним, что банки имеют право блокировать карты и переводы в рамках борьбы с мошенничеством, в том числе с дропперскими схемами, а также при подозрениях на легализацию доходов или финансирование противоправной деятельности. Основанием для ограничений может стать наличие реквизитов в базе данных ЦБ о случаях несанкционированных переводов.

Ранее в августе регулятор уже рекомендовал банкам предоставлять клиентам полную информацию о том, на основании какого именно федерального закона были приостановлены операции, а также разъяснять, какие действия необходимо предпринять для восстановления обслуживания.