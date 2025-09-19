Цена самовольства: инструкторы в Петербурге получили срок за сход лавины, унесший жизнь ребенка

В Санкт-Петербурге Приморский районный суд вынес приговор двум инструкторам по туризму, Сергею Смирнову и Юрию Голованову, назначив им наказание в виде трех лет принудительных работ. Информацию предоставила прокуратура города «Ленте.ру». Причиной послужило то, что они повели группу детей по маршруту, не получившему согласования, что привело к сходу лавины.

Суд признал обоих виновными в предоставлении услуг, не отвечающих стандартам безопасности для жизни и здоровья потребителей (статья 238 УК РФ). 10% от их заработной платы в течение трех лет будут удерживаться в пользу государства.

В марте 2021 года осужденные сопровождали 13 подростков в возрасте от 12 до 15 лет во время похода в Мурманской области. Изначально был утвержден безопасный маршрут, однако инструкторы отклонились от него, заведя группу в район горы Маннепахк, где существовала высокая опасность схода лавин. Важно отметить, что необходимого оборудования для защиты от лавин у них не было.

Трагедия произошла 22 марта 2021 года, когда в указанном районе сошла лавина, в результате чего семь несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести, а одна 14-летняя девочка погибла.

