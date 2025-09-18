Суд вынес приговор блогерше, которая пожелала «сдохнуть» военным на СВО

Суд в Иркутске оштрафовал местную блогершу за публичные высказывания, в которых она желала смерти российским военнослужащим и мучений их детям. Об этом пишет RT.

Как следует из ответа регионального МВД на запрос движения «Зов народа», административное наказание было назначено по статье о пропаганде или демонстрации нацистской атрибутики. В рамках этого разбирательства женщину оштрафовали на 45 тысяч рублей.

Однако в отношении сибирячки возбуждены уголовные дела и по более серьезным статьям — об оскорблении представителя власти и о применении насилия в отношении его. Иркутский следственный комитет сообщил, что суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 октября.

По данным следствия, в ходе процессуальных действий блогерша оказала физическое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов: пнула одного и покусала другого оперативника.

Ранее также в ее крови был обнаружен фенобарбитал — психотропное противоэпилептическое средство. Несмотря на представленные доказательства, свою вину женщина не признала.