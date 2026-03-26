Цены на яйца рванули вверх: Миронов потребовал жесткого запрета на рост цен перед Пасхой

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости принятия отдельного закона, который запретит устанавливать экономически необоснованные цены на продукты в преддверии к Пасхе. По его словам, обычных предостережений со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) недостаточно, чтобы защитить покупателей от скачков стоимости, особенно на яйца. Политик считает, что ситуацию должен контролировать специализированный орган — Государственный комитет по ценам (Госкомцен).

В беседе с ТАСС парламентарий подчеркнул, что меры, которые сегодня применяет антимонопольное ведомство, носят формальный характер и не способны кардинально повлиять на ситуацию. Ранее ФАС уже направила торговым сетям предупреждение, пригрозив санкциями в случае недобросовестного повышения цен на куриные яйца перед праздником. Однако Миронов убежден, что подобные «дежурные предупреждения» останутся лишь формальностью, если не будут подкреплены жесткими законодательными рамками.

«Необходим специальный закон, специальный орган — Госкомцен, который и возьмет на себя задачу регулятора», — цитирует агентство слова Миронова.

Политик напомнил, что два года назад антимонопольная служба подготовила законопроект о запрете установления экономически необоснованных цен, но с тех пор о его судьбе ничего не известно, а "проблема осталась". Он добавил, что в декабре 2025 года ФАС предостерегала производителей яиц от повышения цен, однако с наступлением 2026 года наблюдалось увеличение стоимости на 14,1%. Миронов подчеркивает, что для борьбы с инфляцией необходимо законодательное закрепление понятия необоснованного завышения цен.

