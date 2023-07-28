Цикл обучающих мероприятий запустили в Подмосковье для участковых избирательных комиссий

С этого года Мособлизбирком использует новый формат в обучении членов участковых избирательных комиссий. Теперь семинары проходят очно, при этом идет прямая трансляция, что позволяет охватить большее количество членов комиссий.

Отмечается, что в процессе обучения участникам подробно рассказывают о преимуществах работы с интерактивным рабочим блокнотом, а также дают пошаговые инструкции по его использованию.

Также на практике участники семинара разбирают модели поведения и их влияние на профессиональную деятельность, инструменты и способы развития эмоциональной устойчивости, техники работы с манипуляциями, агрессией и провокациями на избирательном участке, а также особенности мышления и восприятия ситуаций.

«Спасибо за подобное мероприятие и поддержку. Хорошо, что нам напомнили, что мы молодцы, мы справляемся и у нас есть этот ресурс — интерактивный рабочий блокнот. Это действительно важно. Нам дали такую техническую документацию, которая нам поможет не оступиться с точки зрения законодательства, не ошибиться и ничего не забыть», — отметила председатель УИК № 1179 города Красногорск Ирина Виноградова.

Подчеркнем, что в ближайшее время Мособлизбирком планирует провести еще десять подобных семинаров для того, чтобы охватить все почти четыре тысячи УИК Подмосковья.