Циклон ударил по северу Подмосковья: «Россети» работают по каждой заявке

Энергетики «Россети Московский регион» продолжают восстанавливать штатную схему электроснабжения после мощного циклона, накрывшего север Подмосковья. Как сообщили в компании, накануне регион оказался в зоне штормового ветра и сильных дождей, что привело к локальным перебоям. Бригады незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам и ведут их до сих пор, устраняя последствия непогоды и обрабатывая индивидуальные заявки жителей, передает REGIONS.