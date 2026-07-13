Циклон ударил по северу Подмосковья: «Россети» работают по каждой заявке
«Россети»: специалисты устраняют последствия шторма на севере Подмосковья
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталья Надточая]
Энергетики «Россети Московский регион» продолжают восстанавливать штатную схему электроснабжения после мощного циклона, накрывшего север Подмосковья. Как сообщили в компании, накануне регион оказался в зоне штормового ветра и сильных дождей, что привело к локальным перебоям. Бригады незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам и ведут их до сих пор, устраняя последствия непогоды и обрабатывая индивидуальные заявки жителей, передает REGIONS.
В компании подчеркнули, что работы продолжатся до полного восстановления электроснабжения у всех пострадавших потребителей. Сообщить о нарушениях или повреждениях энергооборудования можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220.