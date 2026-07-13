В Ступине завершат капитальный ремонт лицея № 1

На улице Чайковского в Ступине продолжается капитальный ремонт здания «Лицея № 1», строительная готовность объекта превысила 85%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы более 90 человек и три единицы техники. Строители завершают отделочные работы, производят монтаж внутренних инженерных систем, работы по благоустройству прилегающей к школе территории.

Площадь здания составляет более 3,3 тыс. кв. м, в нем запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники и не только. Школу откроют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.