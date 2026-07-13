Лето в самом разгаре, и у многих владельцев дачных участков наступает критический момент: кабачки созревают быстрее, чем их успевают съедать. Оладьи, рагу и икра настолько приедаются, что при одном взгляде на зеленый плод хочется отвернуться. Однако выбрасывать этот полезный овощ — настоящее расточительство. Как выяснил корреспондент REGIONS , из кабачков можно приготовить массу неожиданных и изысканных блюд, которые разнообразят летнее меню и удивят даже искушенных гурманов. Своими секретами поделился повар подмосковной сети питания Константин Громов.

Универсальность, о которой мало кто догадывается

Кабачок по праву считается одним из самых пластичных овощей на кухне. У него почти нет собственного выраженного вкуса, зато он с легкостью впитывает ароматы соседствующих продуктов, будь то чеснок и зелень или сахар и корица. Благодаря этой нейтральности кабачок одинаково хорош в сладких десертах, острых закусках, горячих блюдах и холодных салатах. При этом он остается низкокалорийным, богат клетчаткой и калием — идеальный продукт для летнего стола. И, что самое важное, при умелом подходе этот простой овощ раскрывается такими гранями, что его легко можно принять за экзотический фрукт или деликатес.

«Кабачок — это как белый лист бумаги. Нарисуешь на нем правильными продуктами — получишь шедевр. Многие ошибочно считают, что из него можно сделать только оладьи или икру. А ведь из кабачков выходит отличный джем, оригинальный салат, рулет, а еще их можно фаршировать и запекать. В общем, вариантов масса. Главное — не бояться экспериментировать», — говорит Константин Громов.

Джем с кислинкой: сладкое превращение

Одним из самых неочевидных, но эффектных способов использования кабачков повар называет варенье или джем. По текстуре и вкусу такое лакомство напоминает ананасовое или яблочное повидло. Для приготовления потребуется два килограмма очищенных от кожуры и семян кабачков, нарезанных кубиками. Их засыпают килограммом сахара и оставляют на пару часов, чтобы выделился сок. Затем добавляют сок одного лимона, цедру половины лимона и варят на медленном огне около получаса до загустения, периодически помешивая. Полученную массу разливают по стерилизованным банкам и закатывают. Такой джем отлично сочетается с блинчиками, оладьями или просто как намазка на хлеб.

Повар пояснил, что лимон в этом рецепте обязателен: он не дает варенью быть приторным, добавляет свежесть и легкую кислинку, которая идеально балансирует нейтральный вкус кабачка. По его словам, в такой джем можно добавить имбирь или корицу для дополнительной пикантности — и тогда десерт превращается в настоящий кулинарный фокус. Большинство гостей даже не догадываются о главном ингредиенте, принимая его за ананас.

Сырные «бутерброды» в кляре: новая жизнь классик

Привычные кабачки в кляре, по мнению эксперта, тоже можно вывести на новый уровень, если добавить начинку. Для этого кабачки нарезают тонкими кружочками или пластинками и слегка солят. Готовят начинку из творожного сыра, измельченного чеснока и рубленого укропа с петрушкой. На одну пластинку выкладывают начинку, накрывают второй пластинкой, обмакивают «сэндвич» в кляр из яйца, муки и молока и обжаривают до золотистой корочки с двух сторон. Такое блюдо подают горячим — оно получается сытным, ароматным и совсем не похожим на привычные кабачковые оладьи.

Рулет с грибами: блюдо для праздничного стола

Для тех случаев, когда хочется удивить гостей, повар рекомендует приготовить кабачковый рулет. Технология такова: кабачки натирают на крупной терке, солят и отжимают лишнюю жидкость, затем добавляют яйца, муку, соль и перец — получается жидкое тесто. Его выливают на противень, застеленный пергаментом, и запекают при 180 градусах примерно 20–25 минут. Готовый корж переворачивают на чистое полотенце, снимают бумагу, смазывают начинкой из обжаренных с луком грибов и тертого сыра, затем сворачивают в плотный рулет, заворачивают в пленку и отправляют в холодильник на несколько часов для пропитки. Перед подачей рулет нарезают ломтиками. Повар пояснил, что корж по текстуре получается нежным, как бисквит, а начинку можно варьировать — использовать творожный сыр с зеленью или слабосоленую рыбу вместо грибов. Главное — дать рулету хорошо настояться, чтобы он сохранял форму и приобретал насыщенный вкус.

Сырой салат: максимум свежести и пользы

Мало кто решается есть кабачки сырыми, а зря. Молодые экземпляры с тонкой шкуркой можно нарезать очень тонкими слайсами (удобно использовать овощечистку) и смешать с тонко нашинкованной морковью, сладким перцем, чесноком, солью и перцем. Заправка — растительное масло с лимонным соком. Получается легкий, хрустящий и очень полезный салат. По мнению эксперта, если добавить кедровые орешки и сыр пармезан, блюдо будет напоминать итальянскую антипасти. Шкурку молодых кабачков лучше не чистить — в ней как раз сосредоточены витамины.

Что делать, если урожай завалил: заморозка и консервация

Если кабачков настолько много, что никакие рецепты не спасают, на помощь приходит заморозка. Овощ нарезают кубиками или соломкой, бланшируют 2–3 минуты в кипящей воде, остужают в ледяной воде, обсушивают и фасуют в плотные пакеты с зип-замком. Зимой такие заготовки идут на рагу, супы, запеканки и пироги. Также можно заморозить кабачки на терке — они идеальны для оладий. Кроме того, кабачки можно мариновать, солить или делать салаты в банках.

Повар подчеркнул, что замороженный кабачок практически не теряет полезных свойств и помогает сохранить вкус лета до холодов. Использование пакетов с герметичной застежкой предотвращает попадание воздуха и сохраняет форму кусочков. Такой подход настоятельно рекомендуется всем, кто сталкивается с ежегодным кабачковым изобилием.