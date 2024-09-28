Турецкая авиакомпания Turkish Airlines не пустила россиянина на рейс из Стамбула в Панаму и уведомила его о годичном запрете на полеты в ряде стран Южной и Латинской Америки, как сообщило РИА Новости.

Глеб Шатков, который работает моряком, планировал отправиться в экспедицию в Антарктиду в ноябре и хотел заранее доставить свою яхту в Тихий океан через Панамский канал для подготовки к переходу.

Он отметил, что 22 сентября зарегистрировался на рейс из Тивата в Панаму с остановкой в Стамбуле и получил два посадочных талона.

Однако, когда пришло время посадки, ему отказали, сославшись на то, что обычно билеты не покупаются за два дня до вылета, и его отдельный обратный билет не был учтен.

Шатков рассказал, что его долго проверяли, задавая ненужные вопросы. Ему не выдали никакого документа об отказе, и он с другими пассажирами безуспешно ждал у гейта.

В результате он потерял три тысячи евро, а авиакомпания задержала его багаж с необходимой одеждой. Багаж вернули спустя сутки, вместе с уведомлением от авиакомпании.

Ранее сообщалось, что власти Индии отказались покупать газ с «Арктик СПГ 2» из-за санкций.