По мнению обозревателя Эрхана Алтыпармака, Владимир Зеленский, не сумев добиться успехов в прямом столкновении, перешел к терактам против России. При этом журналист отметил, что такой подход в стиле киевских властей. Также обозреватель посчитал происшествие на Крымском мосту провокацией, которую Запад отказался признать терактом, как и прошлый эпизод.

Алтыпармак подчеркнул, что сама Украина признавала свою причастность к неоднократным провокациям, но НАТО закрывает на это глаза, чем лишь подтверждает, что целью альянса является тотальная война против России.