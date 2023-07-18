Турецкое СМИ назвало теракт в России признаком бессилия Украины
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
Турецкое СМИ dikGAZETE назвало теракт на Крымском мосту признаком бессилия Украины. Подробности рассказало РИА Новости.
По мнению обозревателя Эрхана Алтыпармака, Владимир Зеленский, не сумев добиться успехов в прямом столкновении, перешел к терактам против России. При этом журналист отметил, что такой подход в стиле киевских властей. Также обозреватель посчитал происшествие на Крымском мосту провокацией, которую Запад отказался признать терактом, как и прошлый эпизод.
Алтыпармак подчеркнул, что сама Украина признавала свою причастность к неоднократным провокациям, но НАТО закрывает на это глаза, чем лишь подтверждает, что целью альянса является тотальная война против России.