Туристов, запросивших помощь на Эльбрусе, доставили в поселок Терскол

Туристы, связавшиеся с МЧС и запросившие помощь с Эльбруса, были успешно эвакуированы в поселок Терскол отрядом спасателей. Спасенная группа состояла из одного россиянина и четверых белорусов. Никто из них не пострадал и не нуждается в оказании мед. помощи. Об этом сообщили РИА Новости .

Туристы связались со спасателями, находясь на высоте более 5 километров. Отряд из 8 сотрудников отправился к ним на помощь.

Группа вызвала спасателей, после того, как двум участникам стало плохо. Сотрудники МЧС держали связь с альпинистами, которые спускались по Эльбрусу навстречу спасателям, по мере возможности.

9 июля на Эльбрусе было найдено 4 туристов, застрявших из-за плохой погоды. Тогда сотрудники МЧС спустили группу на высоту 3800 метров, где туристы отказались от дальнейшей помощи.

21 мая группа из 6 альпинистов пропала в Карачаево-Черкесии. 23 мая сотрудники МЧС отправились на их поиски. Пресс-служба позже сообщила, что всех шестерых нашли живыми.