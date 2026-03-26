«Ты с ума сошел»: как хит «Морячка» разрушил дружбу Киркорова и Газманова

Олег Газманов в беседе с изданием «Звездач» вспомнил о давнем недопонимании с Филиппом Киркоровым, которое возникло из-за песни «Морячка». Артист рассказал, что случайно узнал о выступлениях коллеги, где тот исполнял его композицию, пишет Super.

Газманов признался, что тогда очень разозлился и сразу высказал свое недовольство Киркорову, спросив, в здравом ли тот уме. После этого разговора поп-король перестал включать «Морячку» в свои концертные программы.

Впоследствии конфликт был исчерпан. Газманов с улыбкой вспомнил, как Киркоров все же спел эту песню на его дне рождения. Выход на сцену получился забавным: именинник появился перед публикой на ходулях, чтобы зрительно сравняться в росте с высоким коллегой.